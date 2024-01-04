Брітні Спірс заявила, що ніколи не повернеться в музичну індустрію

Про це вона написала в Instagram.

42-річна американська музикантка та акторка Брітні Спірс заперечила чуткі, що зʼявились у ЗМІ, про те, що вона готується випустити новий альбом.

"Щоб ви розуміли, більшість новин – це сміття! Постійно говорять, що я звертаюся до випадкових людей, щоб вони записали новий альбом. Я ніколи не повернуся в музичну індустрію!", - заявила Спірс.

Вона зазначила, що пише пісні для задоволення або для інших артистів.

"За останні два роки я написала понад 20 пісень для інших людей. Я автор-привид, і мені це щиро подобається!", - поділилась зірка.

Вона заперечила чутки про те, що її книга мемуарів "Жінка в мені" була випущена без її схвалення та незаконно. Брітні зауважила, що це "далеко від істини". Спірс додала, що вона "люба та благословенна".

Автобіографія американської поп-ікони Брітні Спірс "Жінка в мені" вийде українською у червні. Її видасть "Наш Формат".

У липні стало відомо, що Брітні Спірс готує до виходу мемуари. Згодом чоловіки, з якими зірка була в стосунках - американський музикант Джастін Тімберлейк та ірландський актор Колін Фаррелл, - погрожували судом, якщо Брітні Спірс не видалить деякі уривки з її майбутньої книги. Однак адвокати змогли дійти згоди.

Нещодавно у ЗМІ оприлюднили уривок, в якому Спірс зізналась, що коли зустрічалася з Джастіном Тімберлейком, то завагітніла від нього, але зробила аборт, бо він не був готовий стати батьком. Джерела, близькі до Джастіна, повідомили, що співак сподівався, що аборт Брітні Спірс назавжди залишиться їхньою таємницею.