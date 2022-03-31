Бронювання на літо та осінь. Угорський WizzAir знову продає квитки з Росії
Лоукостер з Угорщини WizzAir знову продає квитки з Москви — на червень та на жовтень
На сайті WizzAir доступні квитки з Москви за декількома напрямками.
Зокрема до Будапешта та Дебрецена на червень цього року, в Абу Дабі на жовтень 2022 року
Наразі на офіційних сторінках компанія ніяк не прокоментували це.
Відзначимо, що в кінці лютого WizzAir призупинив польоти до країни агресора.
- У березні авіакомпанія Wizz Air надала 100 тис. безкоштовних місць для українських біженців, які вилітають із Польщі, Словаччини, Румунії й Угорщини
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