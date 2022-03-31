Бронювання на літо та осінь. Угорський WizzAir знову продає квитки з Росії

На сайті WizzAir доступні квитки з Москви за декількома напрямками.







Зокрема до Будапешта та Дебрецена на червень цього року, в Абу Дабі на жовтень 2022 року

Наразі на офіційних сторінках компанія ніяк не прокоментували це.

Відзначимо, що в кінці лютого WizzAir призупинив польоти до країни агресора.

У березні авіакомпанія Wizz Air надала 100 тис. безкоштовних місць для українських біженців, які вилітають із Польщі, Словаччини, Румунії й Угорщини

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