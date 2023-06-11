Бруклінський музей представив експозицію присвячену Пабло Пікассо і його мізогінії
Бруклінський музей та комікеса Ханна Ґедсбі у Нью-Йорку представили експозицію Itʼs Pablo-matic про творчість іспанського художника Пабло Пікассо і його ставлення жінок
Про це інформують на сайті музею.
У музеї кажуть, що це спроба оглянути роботи митця, зокрема з феміністичної точки зору, а також викликати дискусію.
Експозиція Itʼs Pablo-matic – це продовження спешлу Nanette Ханни Ґедсбі, який вийшов у 2018 році. Там комікеса засуджувала Пікассо за його мізогінію, а також порівняла з Трампом і Вайнштейном.
"Пікассо сказав: "Ви можете мати всі перспективи одночасно!" Який герой. Але скажіть мені, чи є будь-яка з цих перспектив жіночою? Ну, тоді мені нецікаво", – заявила Ханна Ґедсбі.
Експозиція включає малюнки й скульптури Пікассо і роботи художниць 20 і 21 століття. На виставці також демонструють відеокліпи зі спешлу Nanette, а на стінах – цитати Ґедсбі.
Відвідати виставку можна до 24 вересня у Брукліні.
Довідково. Ханна Ґедсбі – австралійська комікеса, відкрита лесбійка. Вивчала історію мистецтва в університеті. У 2018 році випустила спешл Nanette, в якому критикувала Пабло Пікассо й інших митців за мізогінію.
- У липні 2022 року іспанська поліція конфіскувала в аеропорту Ібіци ескіз авторства Пабло Пікассо, який вартує понад 450 тисяч євро. Пасажир, який його перевозив, не зміг підтвердити права власності.
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