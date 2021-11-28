Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Новини Брюссель дає Литві, Латвії та Польщі 200 млн євро на оснащення кордону

Брюссель дає Литві, Латвії та Польщі 200 млн євро на оснащення кордону

28 листопада, 2021 неділя
17:40
Новини Урсула фон дер Ляйєн, Гітанас Науседа, Єнс Столтенберг

Литва, Латвія та Польща отримають від Євросоюзу 200 млн євро на охорону своїх кордонів від нелегальних мігрантів з Білорусі

Таку заяву у неділю, 28 листопада 2021 року, зробила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, президентом Литви Гітанасом Науседою та прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте. Зустріч відбулася у Вільнюсі, передає білоруський портал Zerkalo.

"Литва вже отримала 37 млн ​​євро у вигляді екстреної допомоги, але, як я анонсувала раніше цього тижня, ми збільшимо кошти, що виділяються ЄС на охорону кордонів для Литви, Польщі та Латвії до 200 млн євро цього і наступного року", - наголосила очільниця Єврокомісії. .

За її словами, гроші потрібні для розміщення на кордоні систем електронного спостереження, дронів, транспорту для прикордонників.

Довідка

Сьогодні литовські прикордонники повідомляли, що з півночі суботи до неділі не дозволили 108 мігрантам потрапити до країни з території Білорусі.

Польська прикордонна служба повідомила про 125 спроб нелегального перетину кордону 27 листопада.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
27 листопада, 2021 субота
Чим Білорусь озброює нелегалів для прориву кордону Польщі. Показали фото
Володимир Зеленський пресмарафон
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
26 листопада, 2021 п'ятниця
Розпад Зеленського. Як Шостий сам себе обнулив і оголосив диктатуру
27 листопада, 2021 субота
Генерал Бурба виїхав з України, - Ігор Мосійчук
Київ
+5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.01
    Купівля 27.01
    Продаж 27.29
  • EUR
    Купівля 30.32
    Продаж 30.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
28 листопада
19:42
Катерина Бабкіна
"Як не зведешся, то глянь довкола хоча б, я угорі над тобою, до тебе зву", − Катерина Бабкіна читає поезію у небі
19:33
Юрій Бутусов на пресконференції Зеленського
Міноборони "категорично засуджує" публікацію Бутусовим відео з гаубицею
18:50
Третина українців помирає до 65 років. Половині цих смертей можна запобігти, - ООН
18:48
Аґнєшка Голланд
"Росія не може проковтнути правду про Голодомор", − режисерка фільму "Ціна правди"
18:20
Оновлено
ДБР почало розслідування щодо Юрія Бутусова. Журналіст каже, що це помста Зеленського
17:57
Інтерв’ю
Андрій Піонтковський
США, як ніколи, рішуче налаштовані покарати Путіна за агресію, – Піонтковський
17:11
Турчинов
Бездіяльність у питаннях захисту країни провокує Кремль на війну, – Олександр Турчинов
17:03
Андрій Шевченко
"Дженоа" Шевченка заробила перше очко під керівництвом українця в чемпіонаті Італії
16:59
Оновлено
У Новій Одесі вже троє загиблих від вибуху в 5-поверхівці. Пошукові роботи завершено
16:34
Рамзан Кадиров
У Чечні до шкільної програми включили книгу про батька Кадирова
16:12
Віталій Портников
Віталій Портников замість Зеленського вибачився перед ромами
15:50
Павло Латушко
Після курдів Лукашенко випустить проти Європи афганців, - Латушко
15:33
Інтерв’ю
Михайло Гончар
"Меседж Кремля Європі − перегляньте свої пріоритети, облиште Схід нам, Білорусь, Україна хай вас не турбує", − Михайло Гончар
15:30
Френсіс Фукуяма
Фукуяма назвав причину різкого невдоволення Україною з боку Кремля
15:13
Держрезиденція у Гуті
Журналіст Ткач каже, що звільнили працівників УДО, які не перешкоджали його дрону в Гуті. У відомстві заперечують
14:51
Вибори у Киргизстані
Киргизстан вперше обирає змішаний парламент
14:46
Дмітрій Орєшкін
"У Росії були часи, коли вона не розширювалася, а звужувалася", – Дмітрій Орєшкін про статтю Владіслава Суркова
14:26
Ексклюзив
Руйнація системи розвідки в Україні: чому Академію зовнішньої розвідки ліквідовує МОН? Розслідування Тетяни Чорновол
14:15
Ексклюзив
Зеленський
Український Гарвард чи Гоґвортс: яким буде президентський університет?
13:49
На Черкащині розшукують 14-річного Дениса Романцевича
13:25
У "Борисполі" затримали групу з Вірменії, яка хотіла вилетіти до Іспанії з підробленими паспортами України
13:10
Інтерв’ю
Олександр Турчинов
Оптимальний варіант для країни – це демократичні дострокові парламентські, а потім президентські вибори, – Олександр Турчинов
13:00
В Україні на карантині 1,2 тис. шкіл, відсторонено 2,8 тис. нещеплених вчителів
12:40
Загроза від "Омікрону": Ізраїль закрив кордон для іноземців, спецслужба ШАБАК відстежує кожне підозріле зараження
12:27
Різдво й Новий рік на Софійській площі буде без шашликів і мангалів, але з найбільшим у Європі вертепом
12:01
"Минай" - "Динамо"
УПЛ: результати, розклад матчів і трансляцій 16-го туру чемпіонату України з футболу
11:48
В Криму загарбники створили молодіжні загони "кіберстукачів"
11:36
Теофімо Лопес - Джордж Камбосос
Кривдник Ломаченка Лопес сенсаційно програв австралійцю у бою за пояси українця
11:25
Дмітрій Орєшкін
Дмітрій Орєшкін: "Бацька випереджає Путіна за ступенем безумства"
11:10
В окупованому Донецьку немає за що ремонтувати міст через Кальміус
10:50
Світлана Алексієвич
"Запізніла нація". Білоруси програють, бо бракує історичної пам'яті, - Алексієвич
10:35
Турчинов
"Необхідно всі наявні ресурси перекинути на захист північного кордону", - Турчинов
10:32
У Києві створили Конгрес мусульман України. Духовне управління Криму не запросили
10:03
Пандемія COVID в Україні: за добу - 400 смертей, 3 тис. госпіталізацій, 7 тис. заражень
09:17
Ізраїльські вчені знають, як за 2 секунди вбити коронавірус, - Jerusalem Post
08:55
Вибух 5-поверхівки у Новій Одесі. Відомо про 2 загиблих
08:30
Помер російський рокер Олександр Градський
08:00
Руслан Суков (на трибуні) та Володимир Мороз
На Донеччині нардеп від ОПЗЖ спільно з "тітушками" влаштував мордобій з мером від "За майбутнє" і депутатами міськради
07:20
Віктор Янукович
"Я - легітимний". Янукович подав позов проти Верховної Ради
07:00
Інтерв’ю
Глен Грант
"Уряд України досі не може збагнути, що країна перебуває у стані війни", - британський полковник Глен Грант
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV