Брюссель дає Литві, Латвії та Польщі 200 млн євро на оснащення кордону
Литва, Латвія та Польща отримають від Євросоюзу 200 млн євро на охорону своїх кордонів від нелегальних мігрантів з Білорусі
Таку заяву у неділю, 28 листопада 2021 року, зробила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, президентом Литви Гітанасом Науседою та прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте. Зустріч відбулася у Вільнюсі, передає білоруський портал Zerkalo.
"Литва вже отримала 37 млн євро у вигляді екстреної допомоги, але, як я анонсувала раніше цього тижня, ми збільшимо кошти, що виділяються ЄС на охорону кордонів для Литви, Польщі та Латвії до 200 млн євро цього і наступного року", - наголосила очільниця Єврокомісії. .
За її словами, гроші потрібні для розміщення на кордоні систем електронного спостереження, дронів, транспорту для прикордонників.
Довідка
Сьогодні литовські прикордонники повідомляли, що з півночі суботи до неділі не дозволили 108 мігрантам потрапити до країни з території Білорусі.
Польська прикордонна служба повідомила про 125 спроб нелегального перетину кордону 27 листопада.
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