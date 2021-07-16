“Будь ласка, ввечері, як в старі добрі часи": Разумков про бійки нардепів у Раді

Про це він заявив під час брифінгу 16 липня, передає Цензор.НЕТ.

"У 95% випадків можна знайти спільну мову і якийсь консенсус. Але є 5%, коли люди розуміють тільки грубу фізичну силу, але цього точно не потрібно робити в парламенті. Є парк. Будь ласка, ввечері, як в старі добрі часи", - наголосив Разумков.

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