“Будь ласка, ввечері, як в старі добрі часи": Разумков про бійки нардепів у Раді
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що нардепи не мають влаштовувати бійки в парламенті, а якщо не можуть знайти спільну мову, то нехай йдуть у парк
Про це він заявив під час брифінгу 16 липня, передає Цензор.НЕТ.
"У 95% випадків можна знайти спільну мову і якийсь консенсус. Але є 5%, коли люди розуміють тільки грубу фізичну силу, але цього точно не потрібно робити в парламенті. Є парк. Будь ласка, ввечері, як в старі добрі часи", - наголосив Разумков.
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