Будь-яка агресія Києва проти РФ "вдарить бумерангом із непоправними наслідками", а замовчування США "заохочує безкарність Києва": нові фейки роспропаганди
Станом на ранок 19 серпня РФ брехала, що США замовчує обстріли з боку ЗСУ й заохочує їхню безкарність, а санкції проти Росії не працюють
Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.
Російський посол у США Анатолій Антонов заявив, що "зацикленість на політиці санкцій не дозволяє США усвідомити, що обрана стратегія зазнала невдачі, а спроби задушити російську економіку зазнали поразки. Водночас жертвою такої політики стає торгово-економічна співпраця, оскільки фінустанови, залякані американськими регуляторами, бояться здійснювати рутинні операції".
За словами "радника голови Криму з інформаційної політики" Олега Крючкова, "будь-яка спроба агресії Києва проти Росії вдарить бумерангом, лише зі значно сильнішою віддачею та непоправними наслідками".
У посольстві Росії в США сказали, що "замовчування адміністрацією США фактів обстрілу Запорізької АЕС з боку ЗСУ є неприпустимим і лише заохочує безкарність Києва… США, виступаючи з огульними заявами щодо ситуації навколо ЗАЕС, відверто брешуть в нестримних спробах очорнити РФ".
- 18 серпня Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за добу.
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