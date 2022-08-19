Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

Російський посол у США Анатолій Антонов заявив, що "зацикленість на політиці санкцій не дозволяє США усвідомити, що обрана стратегія зазнала невдачі, а спроби задушити російську економіку зазнали поразки. Водночас жертвою такої політики стає торгово-економічна співпраця, оскільки фінустанови, залякані американськими регуляторами, бояться здійснювати рутинні операції".

За словами "радника голови Криму з інформаційної політики" Олега Крючкова, "будь-яка спроба агресії Києва проти Росії вдарить бумерангом, лише зі значно сильнішою віддачею та непоправними наслідками".

У посольстві Росії в США сказали, що "замовчування адміністрацією США фактів обстрілу Запорізької АЕС з боку ЗСУ є неприпустимим і лише заохочує безкарність Києва… США, виступаючи з огульними заявами щодо ситуації навколо ЗАЕС, відверто брешуть в нестримних спробах очорнити РФ".

18 серпня Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за добу.

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