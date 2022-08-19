Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 18 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 18 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 18 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: В міноборони РФ заявили, що "кінцевою метою провокації [на Запорізькій АЕС] є створення зони відчуження до 30 км, введення міжнародних сил та іноземних спостерігачів на територію ЗАЕС, а також звинувачення РФ у ядерному тероризмі".
Дезінформація: В міноборони РФ заявили, що "у Торецьку Донецької області у приміщеннях музичного училища та палацу культури підрозділи ЗСУ розмістили опорні пункти та склади боєприпасів, на прилеглій території обладнали позиції артилерії та РСЗВ, з яких систематично обстрілюють прилеглі населені пункти, при цьому вони використовують мирних жителів як "живий щит".
Дезінформація: В російському МЗС повідомили: "злочинному потуранню Заходу щодо ударів Києва по Запорізькій АЕС немає розумного пояснення, Москва фіксує гарячкові спроби Києва зірвати візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС, звинувативши в цьому РФ".
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