Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 18 серпня росіяни запустили три великих обмани.



Дезінформація: В міноборони РФ заявили, що "кінцевою метою провокації [на Запорізькій АЕС] є створення зони відчуження до 30 км, введення міжнародних сил та іноземних спостерігачів на територію ЗАЕС, а також звинувачення РФ у ядерному тероризмі".



Дезінформація: В міноборони РФ заявили, що "у Торецьку Донецької області у приміщеннях музичного училища та палацу культури підрозділи ЗСУ розмістили опорні пункти та склади боєприпасів, на прилеглій території обладнали позиції артилерії та РСЗВ, з яких систематично обстрілюють прилеглі населені пункти, при цьому вони використовують мирних жителів як "живий щит".

Дезінформація: В російському МЗС повідомили: "злочинному потуранню Заходу щодо ударів Києва по Запорізькій АЕС немає розумного пояснення, Москва фіксує гарячкові спроби Києва зірвати візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС, звинувативши в цьому РФ".

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