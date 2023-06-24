Росія - мафіозно-бандитська країна. Саме "поняттями" керується і Путін і його свита. Почалася конкуренція за фінансовий ресурс на війну між Шойгу і Пригожиним. Пригожина за їхньою шкалою цінностей використали та "кинули як лоха".

Кошти на його величезну ПВК перестали виділяти. Сам Пригожин, колишній зек і бандит, далі мав бути знищений. Безсилий співучасник минулих злочинів є зайвим. Він приймає єдине, можливе за "поняттями" рішення - нападати.

Пригожин очевидно виглядає розумнішим за своїх ворогів. Але для нас це такий самий орк, як і його "подєльнікі" з російської влади. Та й опозиції часто.

Тому нам не можна розслаблятися. Треба перемагати й відгороджуватися від них стіною. Так, з армії, мови й віри.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.