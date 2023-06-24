Будь-яка дестабілізація і внутрішні конфлікти в Росії послаблюють її
Ми, як кажуть"вболіваємо за обидві команди". Але маємо розуміти суть процесів
Росія - мафіозно-бандитська країна. Саме "поняттями" керується і Путін і його свита. Почалася конкуренція за фінансовий ресурс на війну між Шойгу і Пригожиним. Пригожина за їхньою шкалою цінностей використали та "кинули як лоха".
Кошти на його величезну ПВК перестали виділяти. Сам Пригожин, колишній зек і бандит, далі мав бути знищений. Безсилий співучасник минулих злочинів є зайвим. Він приймає єдине, можливе за "поняттями" рішення - нападати.
Пригожин очевидно виглядає розумнішим за своїх ворогів. Але для нас це такий самий орк, як і його "подєльнікі" з російської влади. Та й опозиції часто.
Тому нам не можна розслаблятися. Треба перемагати й відгороджуватися від них стіною. Так, з армії, мови й віри.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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