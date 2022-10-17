Про це він розповів в етері Еспресо.



Політолог прокоментував постачання Іраном дронів Росії: "Це обмін технологіями та залучення російських грошей для модернізації, також випробування своєї зброї у бойових умовах. Зараз Іран ілюструє наявність сил та засобів враження у разі виникнення конфлікту проти нього самого, таким чином він показує свою зброю через Росію".



Віталій Кулик зауважив, що основна взаємодія Ірану – це геополітична, тобто формування нового світопорядку, де він має відіграти одну з ключових ролей у регіоні. Йому потрібно витісняти інших регіональних гравців, бути стримуючим фактором для Туреччини та грати системоутворюючу роль у Перській затоці, знижуючи вплив як Туреччини, так США і Великої Британії.



"Відповідно, Іран зацікавлений у співробітництві з Росією, яка б послаблювала ЄС та США. Крім того, будь-який конфлікт, у якому Захід є опонентом, розглядається Іраном як потенційне вікно можливостей, щоб зіграти якусь партію у своїх інтересах. Адже це ще не військово-політичний союз між Іраном та Росією, тому що в Ірану є протиріччя з РФ на Кавказі та Каспії, а також у Центральній Азії. Тегеран побоюється посилення Росії у Центральній Азії й зацікавлений, щоб там був певною мірою вакуум безпеки. Тим більше Іран виношує ідею розподілу сфер впливу економічних зон на Каспії, де є нафта, тому протиріччя вагомі та серйозні. Однак, це залишає більше можливостей для маневру, також більше і точок дотику з РФ через війну в Україні. Тегеран готовий нехтувати своїми відносинами з Україною в угоду розширенню військової співпраці з Росією", - пояснив Кулик.

16 жовтня видання The Washington Post повідомило, що Іран постачатиме Росії балістичні ракети Fateh-110 і Zolfagha

Також Інститут вивчення війни повідомив, що Росія, ймовірно, уклала з Іраном контракт на постачання безпілотників Arash-2, що перевершують за параметрами Shahed-136, які росіяни вже використовують проти України

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