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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Будь-який конфлікт у світі, де Захід є опонентом, Іран розглядає як вікно можливостей, але в нього є протиріччя і з Росією, - політолог Кулик
Ексклюзив

Будь-який конфлікт у світі, де Захід є опонентом, Іран розглядає як вікно можливостей, але в нього є протиріччя і з Росією, - політолог Кулик

17 жовтня, 2022 понедiлок
16:06
війна з Росією Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї

Віталій Кулик, директор Центру досліджень проблем громадського суспільства, зазначив, що зараз Іран через Росію ілюструє наявність сил та засобів враження у разі виникнення конфлікту проти нього самого, але побоюється посилення РФ у Центральній Азії

Про це він розповів в етері Еспресо.

Політолог прокоментував постачання Іраном дронів Росії: "Це обмін технологіями та залучення російських грошей для модернізації, також випробування своєї зброї у бойових умовах. Зараз Іран ілюструє наявність сил та засобів враження у разі виникнення конфлікту проти нього самого, таким чином він показує свою зброю через Росію".

Віталій Кулик зауважив, що основна взаємодія Ірану – це геополітична, тобто формування нового світопорядку, де він має відіграти одну з ключових ролей у регіоні. Йому потрібно витісняти інших регіональних гравців, бути стримуючим фактором для Туреччини та грати системоутворюючу роль у Перській затоці, знижуючи вплив як Туреччини, так США і Великої Британії.

"Відповідно, Іран зацікавлений у співробітництві з Росією, яка б послаблювала ЄС та США. Крім того, будь-який конфлікт, у якому Захід є опонентом, розглядається Іраном як потенційне вікно можливостей, щоб зіграти якусь партію у своїх інтересах. Адже це ще не військово-політичний союз між Іраном та Росією, тому що в Ірану є протиріччя з РФ на Кавказі та Каспії, а також у Центральній Азії. Тегеран побоюється посилення Росії у Центральній Азії й зацікавлений, щоб там був певною мірою вакуум безпеки. Тим більше Іран виношує ідею розподілу сфер впливу економічних зон на Каспії, де є нафта, тому протиріччя вагомі та серйозні. Однак, це залишає більше можливостей для маневру, також більше і точок дотику з РФ через війну в Україні. Тегеран готовий нехтувати своїми відносинами з Україною в угоду розширенню військової співпраці з Росією", - пояснив Кулик.

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Україна
Росія
ЄС
зброя
Туреччина
Іран
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Велика Британiя
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