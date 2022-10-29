Про це він розказав в інтерв'ю The Drive.

На думку Буданова, у листопаді Росія застосує в Україні іранські балістичні ракети малої дальності (SRBM) - Fateh-110 і Zolfaghar SRBM.

"Це серйозна загроза, тому що іранські ракети, на відміну від російських, мають досить високу точність, дуже високу швидкість, і ці властивості були доведені в боях", - сказав він.

За його словами, ці ракети здатні вражати цілі на відстані від 186 до 435 миль (300-700 км).

"Єдине, на що ми можемо розраховувати, це на блискучу роботу наших військ ППО. І в надії, що наші союзники нададуть нам більше цих систем ППО для забезпечення покриття", - додав він.

24 жовтня британська розвідка попередила про додаткову загрозу, яку несуть іранські дрони. Ці БПЛА повільні, шумні та літають на низькій висоті, завдяки чому поодинокі безпілотники легко збивати за допомогою звичайних засобів протиповітряної оборони.

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