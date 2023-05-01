"Буде неймовірно складно": промоутер розповів, з ким хоче битися Усик після захисту титулу WBA
Український боксер Олександр Усик не відмовився від наміру зустрітися у 2023 році з британцем Тайсоном Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу
Про це повідомляє talkSPORT.
За словами промоутера українця, Олександра Красюка, в його планах на 2023 рік залишається поєдинок за титул абсолютного чемпіона в надважкій вазі з Тайсоном Ф'юрі.
"Чи готові ми повернутися до переговорів із Ф'юрі? Так, однозначно так. Це, якщо хочете, наш план цього року. Це саме те, про що ми думаємо. І ми могли провести поєдинок з Ф'юрі раніше, але зобов'язані дотримуватися правил WBA. Чи готовий я заявити, що домовитися про поєдинок із Тайсоном буде легко? Точно ні. Це неймовірно складно", - розповів Красюк.
Він пообіцяв, що у разі відновлення переговорів, проблем з його організацією з боку команди українця не виникне.
"З нашого боку жодних затримок не буде. З командою Усика найпростіше мати справу та домовитися. Чи важко вести справи з Ф'юрі? Важко не лише з ним, а й з усією його командою. Навіть з його юристом, і з його промоутером. Тому я й говорю: все дуже складно", - підсумував Красюк.
WBA (Всесвітня боксерська асоціація) зобов'язала Олександра Усика провести бій проти обов'язкового претендента британця Даніеля Дюбуа, з яким українець має зустрітися влітку 2023 року.
Олександр Усик також володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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23 квітня Олександр Усик та Даніель Дюбуа отримали від WBA час до 3 травня, аби домовитися про поєдинок.
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