Про це повідомляє talkSPORT.

За словами промоутера українця, Олександра Красюка, в його планах на 2023 рік залишається поєдинок за титул абсолютного чемпіона в надважкій вазі з Тайсоном Ф'юрі.

"Чи готові ми повернутися до переговорів із Ф'юрі? Так, однозначно так. Це, якщо хочете, наш план цього року. Це саме те, про що ми думаємо. І ми могли провести поєдинок з Ф'юрі раніше, але зобов'язані дотримуватися правил WBA. Чи готовий я заявити, що домовитися про поєдинок із Тайсоном буде легко? Точно ні. Це неймовірно складно", - розповів Красюк.

Він пообіцяв, що у разі відновлення переговорів, проблем з його організацією з боку команди українця не виникне.

"З нашого боку жодних затримок не буде. З командою Усика найпростіше мати справу та домовитися. Чи важко вести справи з Ф'юрі? Важко не лише з ним, а й з усією його командою. Навіть з його юристом, і з його промоутером. Тому я й говорю: все дуже складно", - підсумував Красюк.

WBA (Всесвітня боксерська асоціація) зобов'язала Олександра Усика провести бій проти обов'язкового претендента британця Даніеля Дюбуа, з яким українець має зустрітися влітку 2023 року.

Олександр Усик також володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).