Усик отримав дедлайн від WBA щодо бою з британським важковаговиком
Український боксер Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа отримали від WBA час до 3 травня, аби домовитися про поєдинок
Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк у коментарі BT Sport.
"Ми маємо дедлайн від WBA до 3 травня. Якщо ми не домовимося до того часу, то будуть оголошені промоутерські торги", - сказав Красюк.
Він заспокоїв, що поєдинок організовується WBA (Всесвітньою боксерською асоціацією), тому повторення сценарію з переговорами про бій за звання абсолютного чемпіона світу з британцем Тайсоном Ф'юрі не буде.
"Відмінність між переговорами з Ф’юрі та Дюбуа полягає в тому, що в другому випадку бій організовується керівним органом. Тож якщо ми не знайдемо рішення і до кінця терміну контракт не буде підписано, то будуть промоутерські торги, переможець яких буде організовувати поєдинок", - пояснив Красюк.
Даніель Дюбуа є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBA.
Олександр Усик також володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 21 квітня Олександр Красюк заявив, що наступний бій Олександра Усика може пройти у Великій Британії, Польщі або ж на Близькому Сході.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.69
Купівля 37.69Продаж 38.45
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе