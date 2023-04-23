Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк у коментарі BT Sport.

"Ми маємо дедлайн від WBA до 3 травня. Якщо ми не домовимося до того часу, то будуть оголошені промоутерські торги", - сказав Красюк.

Він заспокоїв, що поєдинок організовується WBA (Всесвітньою боксерською асоціацією), тому повторення сценарію з переговорами про бій за звання абсолютного чемпіона світу з британцем Тайсоном Ф'юрі не буде.

"Відмінність між переговорами з Ф’юрі та Дюбуа полягає в тому, що в другому випадку бій організовується керівним органом. Тож якщо ми не знайдемо рішення і до кінця терміну контракт не буде підписано, то будуть промоутерські торги, переможець яких буде організовувати поєдинок", - пояснив Красюк.

Даніель Дюбуа є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBA.

Олександр Усик також володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).