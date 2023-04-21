Промоутер назвав країни, де може відбутись наступний бій Усика
Промоутер Олександр Красюк зізнався, що наступний бій Олександра Усика повинен пройти у Великій Британії, Польщі або ж на Близькому Сході
Про це повідомляє XSPORT.
"Розглядаємо кілька опцій для місця проведення. Найголовніша це Велика Британія, також дивимось на Близький Схід. І є така цікава ідея, наразі ми її відпрацьовуємо, зробити цей поєдинок у Польщі, де є надзвичайно велика кількість наших співвітчизників, і Польща для нас є братньою країною. Чому б не скористатись цими обставинами?", - заявив Олександр Красюк.
Промоутер також підтвердив, що найімовірніше наступним суперником Усика стане Даніель Дюбуа.
"Ось буквально годину тому я мав розмову з Джорджом Ворреном з приводу організації поєдинку Усик – Дюбуа. Ми намагаємось знайти спільні точки дотику, аби організувати цей бій разом, а якщо не вдасться, то, слава Богу, є процедура промоутерських торгів, яка визначить організатора цього бою", - розповів Красюк.
Олександр Усик володіє титулами WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 18 квітня повідомлялось, що український боксер Олександр Усик може провести наступний поєдинок проти хорвата Філіпа Хрговіча, а не британця Даніеля Дюбуа.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.69
Купівля 37.69Продаж 38.44
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе