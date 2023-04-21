Промоутер назвав країни, де може відбутись наступний бій Усика

Про це повідомляє XSPORT.

"Розглядаємо кілька опцій для місця проведення. Найголовніша це Велика Британія, також дивимось на Близький Схід. І є така цікава ідея, наразі ми її відпрацьовуємо, зробити цей поєдинок у Польщі, де є надзвичайно велика кількість наших співвітчизників, і Польща для нас є братньою країною. Чому б не скористатись цими обставинами?", - заявив Олександр Красюк.

Промоутер також підтвердив, що найімовірніше наступним суперником Усика стане Даніель Дюбуа.

"Ось буквально годину тому я мав розмову з Джорджом Ворреном з приводу організації поєдинку Усик – Дюбуа. Ми намагаємось знайти спільні точки дотику, аби організувати цей бій разом, а якщо не вдасться, то, слава Богу, є процедура промоутерських торгів, яка визначить організатора цього бою", - розповів Красюк.

Олександр Усик володіє титулами WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).