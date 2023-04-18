В Усика може змінитися суперник на наступний бій
Український боксер Олександр Усик може провести наступний поєдинок проти хорвата Філіпа Хрговіча, а не британця Даніеля Дюбуа
Про це повідомляє BoxingSocial.
За словами обов'язкового претендента на титул IBF (Міжнародної боксерської федерації) Філіпа Хрговіча, існує ймовірність, що Даніель Дюбуа, який влітку має провести наступний бій проти українця, не зможе вчасно відновитися від травми. В такому випадку, хорват розраховує замінити претендента на пояс WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).
"WBA стоїть поперед мене, зараз їхня черга. Але є велика ймовірність, що Дюбуа не відновився після своєї травми. Ходить багато розмов про те, що я наступний у черзі. Поки нічого не підписано. Можливо, я буду наступним претендентом. Подивимося, що станеться з цим поєдинком", - сказав Хрговіч.
У грудні 2022 року Даніель Дюбуа травмувався у поєдинку проти Кевіна Ларени з ПАР та вибув на пів року. Тому наразі достеменно невідомо, чи зможе він в стислі терміни підготуватися до зустрічі з Усиком.
Ще одним претендентом на титул Олександра Усика за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації) був британець Джо Джойс, однак він поступився китайцю Чжан Чжилею, якого також незабаром мають призначити суперником українця.
- Американський боксер Деонтей Вайлдер вийшов на перше місце у рейтингу WBA, чемпіонський титулом за версією якої володіє Олександр Усик.
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