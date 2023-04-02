Рейтинг оприлюднила Всесвітня боксерська асоціація.

У новому рейтингу організації Вайлдер піднявся з третього на перше місце. Титулом суперчемпіона WBA володіє Олександр Усик. "Звичайний" пояс асоціації утримує Даніель Дюбуа. Британець є обов'язковим претендентом на бій з українцем, з яким вже розпочав переговори про організацію зустрічі. Проте у грудні 2022 року він травмувався у поєдинку проти Кевіна Ларени з ПАР та вибув на пів року. Тому наразі достеменно невідомо, чи зможе Дюбуа в стислі терміни підготуватися до зустрічі з Усиком, яка орієнтовно може відбутися в червні.

Таким чином, якщо британець не зможе боксувати з українцем, право битися з ним отримає Деонтей Вайлдер.

Олександра Усика також зобов'язали провести захист титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації) проти хорвата Філіпа Хрговіча та пояса WBO (Всесвітньої боксерської організації) проти британця Джо Джойса. Проте претендент WBA стоїть першим в черзі на поєдинок.

Деонтей Вайлдер з 2015 до 2020 року володів титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).