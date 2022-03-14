"Будемо дотискати": Кулеба закликав бойкотувати міжнародні компанії, які залишаються на російському ринку
Голова міністерства закордонних справ закликав бойкотувати міжнародні мережі "Ашан", "Метро", "Leroy Merlen та інші, які продовжують працювати на російському ринку
Про це Кулеба заявив під час брифінгу.
"Станом на сьогоднішній ранок (14 березня - ред.) 209 компаній повністю вийшли з ринку РФ та припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 - обмежили роботу частково. Ми цим не задоволені. Ми знаємо ці компанії, знаємо їх маневри і трюки, намагання в тій чи іншій формі залишитися на російському ринку. Будемо їх дотискати", - сказав Кулеба.
Серед світових гігантів, які досі залишаються на російському ринку, Кулеба назвав такі мережі, як Leroy Merlin, Ашан, Spar, автотовари Pirelli та Bridgeston, готельні мережі Accor, InterContinental, машинобудівні компанії Honeywell, Mohawk Industries, Arconic, косметичні Oriflame, Kimberly, Coty, Salvatore Ferragamo, виробника тютюнових виробів Philip Morris International, мережі ресторанів Papa John's Pizza та KELOK, фармацевтичного гіганта Bayer, а також банки Райффайзен Банк, OTP Bank Group, Citibank, UniGroup, Sanpaolo.
"Я закликаю їх залишити ринок якнайшвидше. А решту урядів та споживачів - бойкотувати їх", - закликав Кулеба.
- Нагадаємо, за 18 днів війни проти РФ світова спільнота запровадила 3612 санкцій, а загалом з 2014 року кількість обмежувальних заходів проти країни-агресора сягнула 6366.
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