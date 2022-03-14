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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Проти Росії запроваджено 6366 санкцій, Україна і партнери працюють над закриттям обхідних шляхів, - Кулеба

Проти Росії запроваджено 6366 санкцій, Україна і партнери працюють над закриттям обхідних шляхів, - Кулеба

14 березня, 2022 понедiлок
15:02
війна з Росією Кулеба

За 18 днів проти РФ світова спільнота ввела 3612 санкцій, а всього з 2014 року кількість обмежувальних заходів проти країни-агресора сягнула 6366

Про це повідомив під час брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Загалом проти Росії в покарання за брутальне порушення міжнародного права і російську агресію проти України за 18 днів з моменту вторгнення світова спільнота запровадила 3612 санкцій...  Разом з обмеженнями, які вводилися з 2014 року, загальне число санкцій проти Росії становить 6366", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що Росія випередила за кількістю санкцій Іран і Північну Корею та перетворилася на підсанкційного лідера світу.

"Росія в прямому сенсі стала світовим вигнанцем, токисчною країною, від якої відвертається світ", - сказав Кулеба.

Очільник МЗС України також нагадав про падіння курсу рубля внаслідок санкцій та блокування резервів Центробанку РФ.

"Ми активно працюємо над закриттям всіх шляхів обходу санкцій, закриваємо всі лазівки, щільно працюємо з партнерами, щоб вони використовували свій вплив, працювали з третіми країнами, через які Росія намагається обійти санкції. Так само працюємо, щоб криптовалютний бізнес не став тихою гаванню для російських грошей. Якщо перекривати кисень російській економіці, то лише повністю", - наголосив Кулеба.
 

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Новини
МЗС України
санкції проти Росії
Дмитро Кулеба
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