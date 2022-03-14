ЄС підготував четвертий пакет санкцій проти Росії
Європейський Союз підготував четвертий пакет санкцій проти Росії
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн санкції запрацюють найближчим часом.
РФ позбавлять преференцій у торгівлі з боку 27 країн ЄС і продовжать тиск на російські еліти, які близькі до президента Володимира Путіна.
Набере чинності заборона обігу в РФ криптовалюти, яка спрямована на запобігання спробам обходу санкцій, експорт зі США та ЄС предметів розкоші до Росії, а також на імпорт сталі та іншої продукції чорної металургії з Росії.
Четвертий пакет санкцій вразить центральний сектор російської системи, позбавить її мільярдів експортних надходжень і гарантуватиме, що США та ЄС не субсидуватимуть агресивну політику Путіна проти України.
Країнам ЄС також заборонять вкладати кошти у будь-які проєкти в російській енергетиці. В подальших планах - припинення прав РФ на членство у провідних багатосторонніх фінансових установах.
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