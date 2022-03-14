ЄС підготував четвертий пакет санкцій проти Росії

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.



За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн санкції запрацюють найближчим часом.



РФ позбавлять преференцій у торгівлі з боку 27 країн ЄС і продовжать тиск на російські еліти, які близькі до президента Володимира Путіна.



Набере чинності заборона обігу в РФ криптовалюти, яка спрямована на запобігання спробам обходу санкцій, експорт зі США та ЄС предметів розкоші до Росії, а також на імпорт сталі та іншої продукції чорної металургії з Росії.



Четвертий пакет санкцій вразить центральний сектор російської системи, позбавить її мільярдів експортних надходжень і гарантуватиме, що США та ЄС не субсидуватимуть агресивну політику Путіна проти України.



Країнам ЄС також заборонять вкладати кошти у будь-які проєкти в російській енергетиці. В подальших планах - припинення прав РФ на членство у провідних багатосторонніх фінансових установах.

