Про це повідомляє CNN з посиланням на Єлисейський палац.

Про які саме санкції вони говорили, поки що невідомо.

Лідери двох країн підтвердили свою підтримку України та об’єднають зусилля щодо ініціатив щодо припинення бойових дій, йдеться у заяві Єлисейського палацу.

Під час окремої розмови з президентом України Володимиром Зеленським Макрон висловив підтримку Україні та детально розповів про зміст додаткової допомоги, яку Європейський Союз надасть українському уряду під час Версальського саміту.

Нагадаємо, що 10 днів тому Макрон намагався зупинити Путіна.

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