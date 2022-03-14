Макрон і Байден домовилися посилити санкції проти Росії
Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Джо Байден в неділю домовилися посилити санкції проти Росії.
Про це повідомляє CNN з посиланням на Єлисейський палац.
Про які саме санкції вони говорили, поки що невідомо.
Лідери двох країн підтвердили свою підтримку України та об’єднають зусилля щодо ініціатив щодо припинення бойових дій, йдеться у заяві Єлисейського палацу.
Під час окремої розмови з президентом України Володимиром Зеленським Макрон висловив підтримку Україні та детально розповів про зміст додаткової допомоги, яку Європейський Союз надасть українському уряду під час Версальського саміту.
- Нагадаємо, що 10 днів тому Макрон намагався зупинити Путіна.
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