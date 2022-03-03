Путін відмовляється зупинити атаки на Україну, - Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російський лідер Володимир Путін відмовляється припинити атаки на Україну
Про це він написав у своєму Twitter.
“Я розмовляв сьогодні вранці з президентом Путіним. Наразі він відмовляється припинити свої атаки на Україну”, - написав Макрон.
При цьому він наголосив на необхідності підтримки діалогу, щоб уникнути людських трагедій.
“Буду продовжувати свої зусилля та контакти. Ми повинні уникати найгіршого”, - підкреслив президент.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.13
-
EUR
Купівля 32.79Продаж 33.48
- Актуальне
- Важливе