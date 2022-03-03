Путін відмовляється зупинити атаки на Україну, - Макрон

Про це він написав у своєму Twitter.

“Я розмовляв сьогодні вранці з президентом Путіним. Наразі він відмовляється припинити свої атаки на Україну”, - написав Макрон.

При цьому він наголосив на необхідності підтримки діалогу, щоб уникнути людських трагедій.

“Буду продовжувати свої зусилля та контакти. Ми повинні уникати найгіршого”, - підкреслив президент.