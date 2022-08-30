В Офісі президента України повідомили про стан справ з відновленням постраждалої від рук окупантів інфраструктури.

Запорізька область, відновлено:

• 1 020 об’єктів ЖКГ;

• 79 багатоповерхівок;

• 21 приватний будинок;

• 1 школу;

• 1 садочок.

Всього зруйновано - 3 840 об'єктів.

Миколаївська область, відновлено:

• 1 344 об’єкти ЖКГ;

• 134 приватних будинки.

Всього зруйновано - 6 058 об'єктів.

Харківська область, відновлено:

• 108 багатоповерхівок;

• 7 дитячих садочків та шкіл;

• 4 об'єкти ЖКГ;

• 2 адміністративні будівлі;

• 2 заклади охорони здоров'я;

• 1 заклад вищої освіти.

Всього зруйновано - 10 794 об'єкти.

Нагадаємо, депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко заявив, що простіше вивезти людей з лінії фронту, чим ремонтувати інфраструктуру до наступного обстрілу

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