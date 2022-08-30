Будинки, школи, дитсадки: ОПУ назвав кількість відновлених після руйнувань цивільних об'єктів на звільнених територіях
Триває відновлення інфраструктури на деокупованих територіях
В Офісі президента України повідомили про стан справ з відновленням постраждалої від рук окупантів інфраструктури.
Запорізька область, відновлено:
• 1 020 об’єктів ЖКГ;
• 79 багатоповерхівок;
• 21 приватний будинок;
• 1 школу;
• 1 садочок.
Всього зруйновано - 3 840 об'єктів.
Миколаївська область, відновлено:
• 1 344 об’єкти ЖКГ;
• 134 приватних будинки.
Всього зруйновано - 6 058 об'єктів.
Харківська область, відновлено:
• 108 багатоповерхівок;
• 7 дитячих садочків та шкіл;
• 4 об'єкти ЖКГ;
• 2 адміністративні будівлі;
• 2 заклади охорони здоров'я;
• 1 заклад вищої освіти.
Всього зруйновано - 10 794 об'єкти.
- Нагадаємо, депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко заявив, що простіше вивезти людей з лінії фронту, чим ремонтувати інфраструктуру до наступного обстрілу
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