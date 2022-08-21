Простіше вивезти людей з лінії фронту, чим ремонтувати інфраструктуру до наступного обстрілу, - депутат Запорізької облради
Потрібно евакуювати людей з лінії фронту у Запорізькій області
Про це в ефірі Еспресо сказав депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.
"Це населені пункти на лінії зіткнення - Оріхів, Преображенка. Треба робити лише одне - допомогти людям евакуюватися. Будь-яке відновлення інфраструктури буде тривати рівно до наступного обстрілу. Неправильно, на мою думку, відновлювати електроенергію, знаючи, що її зруйнують за 2 години. Ризикувати життям робітників і людей, які там проживають", - зазначив він.
На думку Лишенка, це призведе до нових обстрілів по будинках саме з метою зруйнувати інфраструктуру та завдасть нових збитків.
"Простіше допомогти людям виїхати і багато людей це зробили, хоча є багато відчайдух, які продовжують жити в Оріхові та Гуляйполі, фактично на лінії фронту", - підсумував депутат.
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