Про це в ефірі Еспресо сказав депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.

"Це населені пункти на лінії зіткнення - Оріхів, Преображенка. Треба робити лише одне - допомогти людям евакуюватися. Будь-яке відновлення інфраструктури буде тривати рівно до наступного обстрілу. Неправильно, на мою думку, відновлювати електроенергію, знаючи, що її зруйнують за 2 години. Ризикувати життям робітників і людей, які там проживають", - зазначив він.

На думку Лишенка, це призведе до нових обстрілів по будинках саме з метою зруйнувати інфраструктуру та завдасть нових збитків.

"Простіше допомогти людям виїхати і багато людей це зробили, хоча є багато відчайдух, які продовжують жити в Оріхові та Гуляйполі, фактично на лінії фронту", - підсумував депутат.