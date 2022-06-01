Про це пише Reuters.

Притулок Санти Клауса у пагорбі, висотою близько 50 м, витримує бомбардування, хімічну або ядерну атаки, і може вмістити до 3600 людей.

У ньому є кемпінгові ліжка, аптечки та навіть обладнання, щоб прорити тунель на поверхню на випадок, якщо конструкція завалиться. Окрема свердловина забезпечує воду, хоча людям потрібно приносити їжу.

Зазначається, що питання підготовки бомбосховищ у Фінляндії актуалізувалося після початку війни в Україні та ухвалення фінським урядом рішення про вступ до НАТО.

Притулок Санта-Клауса є лише одним із близько 50 000, побудованих після того, як північна країна пережила дві війни з Радянським Союзом під час Другої світової війни.

Нагадаємо, Фінляндія розмістить американські винищувачі біля Полярного кола. Влада країни підписала угоду з американською компанією Lockheed Martin про придбання 64 винищувачів F-35A.

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