Фінляндія розмістить американські винищувачі біля Полярного кола

Про це повідомило командування Повітряних сил фінської губернії Лапландія.

"Ми готові! Флот винищувачів F-35 Повітряних сил буде вперше введено в експлуатацію на базі Повітряних сил Лапландії в Рованіемі у 2026 році", - йдеться в повідомленні.

Фінляндія планує ввести в експлуатацію флот винищувачів F-35 американського виробництва у 2026 році. Вони розташовуватимуться в місті Рованіемі, що на вісім кілометрів південніше Полярного кола.

У лютому 2022 року влада Фінляндії підписала угоду з американською компанією Lockheed Martin про придбання 64 винищувачів F-35A разом із необхідним обладнанням, запчастинами, сервісним обслуговуванням і підготовкою персоналу.

Передбачається, що винищувачі будуть поставлені Повітряним силам Фінляндії протягом 2025-2030 років.

Нагадаємо, до фінського порту увійшли військові судна країн НАТО. Міністр оборони Антті Кайкконен зазначив, що візит цих суден був погоджений ще перед тим, як Фінляндія прийняла рішення подавати заявку на вступ до НАТО, проте - це потужний сигнал.

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