Про це інформують Офіс генпрокурора та Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру олігарху Путіна, президенту ФК "ЦСКА" Євгену Гінеру, який побудував в окупованому Криму дві теплоелектростанції та поставляв армії РФ боєприпаси", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що Гінер є уродженцем Харкова.

Слідством встановлено, що у 2019 році фігурант через підконтрольну йому компанію забезпечив будівництво Балаклавської (Севастопольская ПГУ-ТЭС) та Таврійської ТЕС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) на території тимчасово окупованого Криму.

Ці електростанції були приєднані до електричних мереж РФ. Таким чином підозрюваний заподіяв шкоду енергетичній безпеці України, сприяв залежності Криму від РФ в енергетичному секторі.

За даними правоохоронців, що у 2022 році підозрюваний як власник керівної компанії "АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" надав постачати патрони для різних видів стрілецької зброї до міністерства оборони, збройних сил та інших військових формувань ворога.

Підозрюваний, ймовірно, постачав російським військовим велику кількість патронів протягом усього часу повномасштабної агресії проти України.

Гінеру заочно оголосили підозру у сприянні діям, спрямованим на зміну меж території та державного кордону України, які спричинили тяжкі наслідки за попередньою угодою групи осіб. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.