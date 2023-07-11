Про це інформує ДБР.

"За матеріалами ДБР Вищим антикорупційним судом прийняті рішення про застосування санкцій до низки комерційних структур та їх власників. До державного бюджету надійшли активи на мільярди гривень кількох наближених до кремля російських олігархів", - ідеться в повідомленні.

Так працівники ДБР викрили десятки компаній, кінцевими власниками яких є російські олігархи, наближені до Путіна. Серед них брати Аркадій та Ігор Ротенберги, Олег Дерипаска та Євген Гінер. Відтак у власність держави надійшли:

ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів" та ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (Дерипаска, орієнтовна вартість 10 млрд грн);

ТРЦ "Ocean Plaza", орієнтовною вартістю понад 350 млн дол. США (Ротенберги).

88,89% акцій АТ "Перший інвестиційний банк" (Гінер).

Також націоналізовано низку часток статутного капіталу та майно росіян в інших важливих для української економіки галузях. Мовиться, зокрема, про 100% ТОВ "Авангард-Віларті", яке володіє не лише Ocean Plaza, а й компанією "Ітодер Інвестментс Лімітед" (Ethoder Investments Limited) та 66,65% "Інвестиційного союзу "Либідь".

"Структури, підконтрольні Олегу Дерипасці, також брали участь в розширенні та реконструкції Дніпро-Бугського морського порту. У дохід держави повернуто земельні ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки", - ідеться в повідомленні.

Власниками інших націоналізованих об'єктів є росіяни Олександр Пономаренко та Олександр Скоробогатько. Так було віддано у власність держави сотні виробничих приміщень, техніки, складів, які росіяни використовували в Україні для збагачення.

Крім того, було арештовано п'ять обленерго, сім готелів і два торговельних центри, що належать Гінеру. Серед п'яти обленерго було заарештовано активи:

ПрАТ «Рівнеобленерго» (93,2%);

АТ «Херсонобленерго» (99,9 %);

АТ «Чернівціобленерго» (96,8%);

АТ «Житомиробленерго» (95,5%);

ПрАТ «Кіровоградобленерго» (72,9%).

ВАКС розглядає питання їх націоналізації.