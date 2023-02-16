Україна націоналізувала заводи Дерипаски на 10 млрд грн
За матеріалами СБУ Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі в держвласність України підприємств, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці
Про це повідомила Служба безпеки України.
Як зазначають в СБУ, рішення суду стосується Миколаївського глиноземного заводу, а також надровидобувних компаній "Глухівський кар’єр кварцитів", "Хустський кар’єр" і "Жежелівський кар’єр".
Вартість майна, яке передане Україні, – понад 10 млрд грн.
У Міністерстві юстиції уточнили, що в дохід держави було стягнуто:
- 100% частки ТОВ "Глухівський Кар’єр кварцитів"
- 100% ТОВ "Миколаївський глиноземний завод"
- 100% частки ТОВ "Компанія «Алюміній України"
- 100% частки ТОВ "Гуардон України"
- 100% частки ТОВ "Сервісний центр "Металург"
- 100% частки ТОВ "ЧАС ІТ"
- 99% частки ТОВ "Охорона МГЗ"
- 100% частки ТОВ "Центр обліку Миколаїв"
- 100% частки Миколаївський благодійний фонд "Центр соціальних програм"
- 100% частки ТОВ "Запоріжалюмінторг"
- 29,5363% акцій АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"
- 100% частки ПрАТ "Хустський кар'єр"
- 100% частки ПрАТ "Жежелівський кар'єр"
- понад триста об'єктів рухомого та нерухомого майна.
У СБУ зазначають, що Олег Дерипаска, який входить до найближчого оточення військово-політичного керівництва Росії, керував підприємствами через підконтрольні комерційні структури в різних регіонах України. У такий спосіб він намагався приховати стосунок до українських активів. Проте цю схему викрили й ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України.
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