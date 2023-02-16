Україна націоналізувала заводи Дерипаски на 10 млрд грн

Про це повідомила Служба безпеки України.

Як зазначають в СБУ, рішення суду стосується Миколаївського глиноземного заводу, а також надровидобувних компаній "Глухівський кар’єр кварцитів", "Хустський кар’єр" і "Жежелівський кар’єр".

Вартість майна, яке передане Україні, – понад 10 млрд грн.

У Міністерстві юстиції уточнили, що в дохід держави було стягнуто:

100% частки ТОВ "Глухівський Кар’єр кварцитів"

100% ТОВ "Миколаївський глиноземний завод"

100% частки ТОВ "Компанія «Алюміній України"

100% частки ТОВ "Гуардон України"

100% частки ТОВ "Сервісний центр "Металург"

100% частки ТОВ "ЧАС ІТ"

99% частки ТОВ "Охорона МГЗ"

100% частки ТОВ "Центр обліку Миколаїв"

100% частки Миколаївський благодійний фонд "Центр соціальних програм"

100% частки ТОВ "Запоріжалюмінторг"

29,5363% акцій АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

100% частки ПрАТ "Хустський кар'єр"

100% частки ПрАТ "Жежелівський кар'єр"

понад триста об'єктів рухомого та нерухомого майна.

У СБУ зазначають, що Олег Дерипаска, який входить до найближчого оточення військово-політичного керівництва Росії, керував підприємствами через підконтрольні комерційні структури в різних регіонах України. У такий спосіб він намагався приховати стосунок до українських активів. Проте цю схему викрили й ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України.