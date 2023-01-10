Мін'юст України просить суд стягнути активи російського олігарха Дерипаски
Міністерство юстиції України просить Вищий антикорупційний суд (ВАКС) про стягнення в дохід держави активів одного з найбагатших російських олігархів Олега Дерипаски
Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.
Зазначається, що Дерипаска, який наближений до президента РФ Володимира Путіна, через групи пов’язаних компаній володіє значними активами в Україні: ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів", ПрАТ "Хустський кар`єр", ПрАТ "Жежелівський кар`єр", ТОВ "Гуардон України", ТОВ "Компанія "Алюміній України", ТОВ "Сервісний центр "Металург" тощо.
У відомстві підкреслили, що компанія олігарха здійснює контроль над російськими підприємствами, що виготовляють бронетехніку, яку в подальшому збройні сили РФ використовують у війні проти України. Також там нагадали, що низка країн запровадили санкції проти Дерипаски.
"Міністерством юстиції України зібрано достатню доказову базу для звернення до ВАКС щодо стягнення його активів в Україні у дохід держави", - підкреслили в Мін'юсті.
- У середині жовтня 2022 року Дерипаска рішенням РНБО опинився під санкціями в Україні.
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