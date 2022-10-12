Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента України

Зазначеним указом Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 12 жовтня 2022 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Відповідно до рішення, РНБО підтримала внесені Кабміном пропозиції та застосувала санкції до Сергія Курченка, Павла Лебедєва, Віктора Януковича й Олега Дерипаски. Їхні активи в Україні повторно заблокували на 10 років.

Як зазначено в додатку до рішення, санкції запроваджено через "дії, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, порушують права і свободи людини й громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; причетність (пов’язаність) та/або сприяння терористичній діяльності (в розумінні Закону України "Про боротьбу з тероризмом"), в тому числі після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України".

Міністерству закордонних справ України доручили поінформувати компетентні органи ЄС, США й інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

10 вересня Кабінет Міністрів запропонував Раді нацбезпеки і оборони запровадити санкції проти експрезидента Віктора Януковича, олігарха, власника футбольного клубу "Металіст" Сергія Курченка, ексміністра оборони Павла Лебедєва та російського олігарха Олега Дерипаски. Уряд запропонував повторно заблокувати їхні активи в Україні на 10 років.

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