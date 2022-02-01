Буффон розповів, як відреагував на пропозицію про перехід до команди Луческу

Про це він сказав у інтерв'ю YouTube-каналу Nobel.

За його словами, він вів переговори із "Шахтарем" та мав розмову з тодішнім головним тренером команди Мірчею Луческу.

"Єдиною командою зі Сходу Європи, з якою я розмовляв безпосередньо, був донецький "Шахтар" у 2015 чи 2016 році. Ми з Луческу поговорили. Це був досвід, який мені здавався привабливим. Проти "Шахтаря" я грав із "Ювентусом". Це конкурентоспроможна команда, яка грає у Лізі чемпіонів. Так, можливо, їй важко пройти стадію 1/8, але це якісна команда з високим індивідуальним класом гравців", - сказав Буффон.

Він додав, що йому було цікаво спробувати свої сили у "Шахтарі".

"Вони грають у Лізі чемпіонів та можуть вилетіти у першому раунді плей-офф, а можуть дійти до фіналу. А мене це цікавить. Мені нецікаво грати в найсильнішій команді, бо, мабуть, у найкращій команді я вже грав. Але мені цікаво грати за тих, хто бореться за титули та може їх виграти", – сказав Буффон, який у свої 44 роки продовжує грати в другому італійському дивізіоні за "Парму".

Буффон є вихованцем "Парми", за яку він грав у 1994-2001 роках. У 2001 році перейшов до "Ювентуса" за рекордні для голкіперів 52,8 млн євро.

Разом із туринцями Буффон став 9-разовим чемпіоном Італії. У 2018 році перейшов до французького ПСЖ, в якому відіграв один сезон.

Голкіпер є рекордсменом збірної Італії, за яку зіграв 176 матчів, а в 2006 році став у її складі чемпіоном світу.



Нагадаємо, у квітні 2020 року Мірча Луческу заявив, що у 2013 році намагався запросити до донецького клубу славетного італійського голкіпера Джанлуїджі Буффона.

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