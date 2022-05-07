Букмекери прогнозують перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні-2022: імовірність 45%
Букмекери оцінюють шанси на перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 у 45%, наступною у списку є Італія, проте лише із 13%
Про це пише офіційний сайт Євробачення-2022.
На YouTube пісня гурту Стефанія набрала найбільшу кількість переглядів серед усіх 35-ти учасників – майже 7 мільйонів.
Як зазначив лідер гурту Олег Псюк у коментарі італійському інформагентству Ansa, цю пісню він присвятив своїй мамі, проте у контексті війни в Україні вона набрала нового змісту – тепер це присвята усім матерям, які захищають своїх дітей.
"Дехто каже, що ми можемо перемогти через війну, але наша пісня була в п’ятірці фаворитів ще до початку конфлікту. А це означає, що людям вона подобається попри обставини", – говорить Псюк про шанси пісні та гурту на перемогу.
- 28 квітня гурт Kalush Orchestra вирушив зі Львова на пісенний конкурс "Євробачення" в Турин.
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На "Євробаченні-2022", перший півфінал якого відбудеться у Турині вже 10 травня, український гурт Kalush Orchestra вийде на сцену в точних копіях давніх шедеврів народного мистецтва та автентичних речах, що мають близько ста.
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