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Булгур з овочами: рецепт легкого та корисного гарніру

19 грудня, 2023 вiвторок
19:00
рецепти Булгур

Тепер ви точно будете знати, як приготувати булгур з овочами так, щоб він мав розсипчасту структуру та насичений смак. Ви обов'язково маєте спробувати цей простий гарнір

Булгур – це крупа, яка виготовляється з пшеничних зерен, які зазвичай відбирають, варять та просушують. Один із найбільш універсальних та корисних продуктів, який став неабиякою знахідкою для любителів здорового харчування. Ця крупа містить велику кількість важливих поживних речовин, таких як вітаміни групи В, зокрема вітаміни В1, В2, В3, а також залізо, магній та фосфор. Булгур має низький глікемічний індекс, що робить його відмінним продуктом для тих, хто слідкує за рівнем цукру в крові.

Його легкий у приготуванні та дивовижно насичений смак робить булгур ідеальним компаньйоном для створення різноманітних страв. У цій статті ми поділимось з вами рецептом булгуру з овочами - смачної, здорової та дуже простої страви.

Булгур з овочами

рецепт Сирних мафінів

Інгредієнти:

  • булгур – 1 склянка
  • кип'яток - 2 склянки
  • перець солодкий – 2 шт.
  • помідори (середнього розміру) – 2 шт.
  • цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • морква – 1 шт.
  • горох заморожений – 50 г
  • часник - 3 зубчики
  • петрушка – 1 пучок
  • рослинна олія – 2-3 ст. л.
  • сіль та перець чорний мелений (за смаком)

Покроковий рецепт приготування:

  1. Всі овочі добре миємо. Цибулю очищаємо від шкірки та нарізаємо невеликим кубиком, моркву очищаємо та натираємо на крупній терці. Перець солодкий ріжемо кубиком, помідори – кружечками, а часник роздавлюємо ножем та знімаємо шкірку.
  2. Промиваємо булгур в ємності 2-3 рази.
  3. Ставимо сковорідку з олією на вогонь, висипаємо промитий булгур та підсмажуємо 4-5 хвилин, щоб крупа трохи підрум'янилась. Перекладаємо булгур зі сковорідки в будь-яку ємність.
  4. У тій же сковорідці смажимо цибулю 3-4 хвилини до золотистого кольору. Потім додаємо до цибулі моркву, булгур, перець солодкий, горошок заморожений, сіль та перець. Все добре перемішуємо.
  5. Зверху на кашу викладаємо нарізані помідори та часник, заливаємо кип'ятком. Даємо каші закипіти, зменшуємо вогонь до мінімального та накриваємо кишкою. Тушкуємо до готовності приблизно 20 хвилин.
  6. Коли гарнір буде готовий, додаємо нарізану петрушку.

Смачного!

Фото: Depositphotos

Якщо у вас обмаль часу, ви можете готувати цю страву із будь-яких заморожених овочевих сумішей. Це зекономить час на очищення та нарізання продуктів.

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