Про це повідомляє видання Сloserweekly.

"З сумом повідомляю, що після 25 років шлюбу я подала на розлучення з моїм чоловіком Сільвестром Сталлоне. Незважаючи на те, що ми більше не одружені, я завжди дорожитиму нашими понад 30-річними стосунками і знаю, що ми обидва віддані нашим прекрасним дочкам". ", - заявила Дженніфер Флавін

Жінка хоче офіційно повернути дівоче прізвище та справедливий розподіл майна. Втім, Дженніфер заявляє, що чоловік зараз навмисно розбазарює їхнє спільне надбання і вимагає, щоб йому це заборонили. На час розгляду її заяви жінка просить закріпити за нею ексклюзивне право користуватись та проживати у сімейному будинку.

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