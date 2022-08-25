Були 30 років разом. Дружина Сільвестра Сталлоне подала на розлучення
Дружина американського актора Сільвестра Сталлоне Дженніфер оголосила про розлучення після 25 років шлюбу і хоче повернути дівоче прізвище
Про це повідомляє видання Сloserweekly.
"З сумом повідомляю, що після 25 років шлюбу я подала на розлучення з моїм чоловіком Сільвестром Сталлоне. Незважаючи на те, що ми більше не одружені, я завжди дорожитиму нашими понад 30-річними стосунками і знаю, що ми обидва віддані нашим прекрасним дочкам". ", - заявила Дженніфер Флавін
Жінка хоче офіційно повернути дівоче прізвище та справедливий розподіл майна. Втім, Дженніфер заявляє, що чоловік зараз навмисно розбазарює їхнє спільне надбання і вимагає, щоб йому це заборонили. На час розгляду її заяви жінка просить закріпити за нею ексклюзивне право користуватись та проживати у сімейному будинку.
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