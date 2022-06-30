"Були думки, що щось піде не так": оприлюднено відео найбільшого обміну полоненими від початку повномасштабного вторгнення РФ
Полонені українці, які сьогодні повернулися додому в рамках обміну, поділилися своїми думками
Відео наймасштабнішого обміну полоненими від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну опублікувало на своїй facebook-сторінці Головне управління розвідки Міноборони України
"Хотів би передати близьким, що скоро повернуся до них. Емоції переповнюють. Це не перша спроба повернутися, і увесь час щось не вдавалося, і були думки, що щось піде не так і ми повернемося в полон", – зазначив один із тих, кому вдалося повернутися додому завдяки цьому обміну.
Ще один чоловік переконаний, що Україна переможе у війні, але владі також потрібно докладати для цього більших зусиль.
"Хочу попросити нашу владу докласти всіх зусиль, щоб повернути всіх тих, хто зараз перебуває в полоні. Завдяки цим людям, які є мотивовані й навчені та вміють робити свою роботу досконало, ми зможемо перемогти у цій війні", – зазначив він.
29 червня під час обміну військовополоненими в Україну повернулося 144 воїни, із них 95 оборонці Азовсталі
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