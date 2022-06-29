В Україну повернулося 144 військовополонених, зокрема 95 оборонців Азовсталі
29 червня під час обміну військовополоненими в Україну повернулося 144 воїни, із них 95 оборонці Азовсталі
Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення", - йдеться в повідомленні.
Звільнені із полону 95 оборонців Азовсталі, серед них – 43 військовослужбовці полку "Азов".
Загалом додому повернулося - 59 бійців Національної гвардії, 30 – Військово-морських сил, 28 – ЗСУ, 17 – прикордонної служби, 9 – Територіальної оборони та один захисник із Національної поліції України.
Із них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Наймолодшому зі звільнених виповнилось 19, найстаршому – 65 років.
"Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу", - додали у пресслужбі.
- 13 червня сестра бійця загону спеціального призначення НГУ "Азов" Наталія розповіла, що не володіє інформацією про місце перебування брата. Проте припустила, що полонені воїни можуть перебувати в окупованій Оленівці. Уже 16 червня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов підтвердив, що більшість полонених захисників Маріуполя перебувають на окупованій Донеччині.
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