Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення", - йдеться в повідомленні.

Звільнені із полону 95 оборонців Азовсталі, серед них – 43 військовослужбовці полку "Азов".

Загалом додому повернулося - 59 бійців Національної гвардії, 30 – Військово-морських сил, 28 – ЗСУ, 17 – прикордонної служби, 9 – Територіальної оборони та один захисник із Національної поліції України.

Із них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Наймолодшому зі звільнених виповнилось 19, найстаршому – 65 років.

"Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу", - додали у пресслужбі.

13 червня сестра бійця загону спеціального призначення НГУ "Азов" Наталія розповіла, що не володіє інформацією про місце перебування брата. Проте припустила, що полонені воїни можуть перебувати в окупованій Оленівці. Уже 16 червня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов підтвердив, що більшість полонених захисників Маріуполя перебувають на окупованій Донеччині.

16 червня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що більшість полонених захисників Маріуполя перебувають на окупованій Донеччині.

20 червня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що усі полонені захисники Азовсталі живі, а переговори щодо їхнього звільнення тривають.

Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц у суботу, 28 травня, закликали Путіна звільнити 2500 українських захисників металургійного заводу "Азовсталь"

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повертає тіла загиблих захисників Маріуполя

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