В ОП розповіли про стан полонених захисників "Азовсталі" та переговори про їх звільнення
Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що усі полонені захисники "Азовсталі" живі, а переговори щодо їхнього звільнення тривають
Про це Єрмак заявив у інтерв'ю LB.ua.
"Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких вони умовах, ми наразі не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі. Головне управління розвідки постійно тримає це на контролі, з деякими з них є зв’язок, і процес щодо їх звільнення не зупиняється ні на годину. Я дуже сподіваюсь, що наразі він ввійде в свою активну фазу, і ми почнемо повертати наших героїв до України", - розповів Єрмак.
Водночас він відмовився називати чіткі терміни звільнення українських військових. За словами голови ОП, на першому етапі завданням було збереження життя військових і його ГУР виконало.
"Сьогодні вони займаються другим етапом – їх поверненням. І всі деталі, я думаю, вони зможуть чітко розповісти. Також, гадаю, ви знаєте, що почався процес повернення тіл наших загиблих героїв. На сьогодні це вже більш як 200. Проводиться експертиза, і це теж дуже важливо, щоб рідні і родина могли отримати і поховати загиблих", - зазначив Єрмак.
- 16 червня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що більшість полонених захисників Маріуполя перебувають на окупованій Донеччині.
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