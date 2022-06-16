У РНБО сказали, де перебувають більшість полонених оборонців Маріуполя

Про це він сказав під час телемарафону, передає РБК-Україна.

Данілов вважає, що тема звільнення українських захисників надто чутлива, тому варто утриматись від зайвих коментарів, аби Росія не звинуватила Україну в зриві домовленостей.

"У цих процесах бере участь не тільки наша країна, є міжнародні інституції, які допомагають у цьому. Тут головне - не нашкодити. І багато не треба говорити. Будемо чекати, щоб ті домовленості, які є, обов’язково були виконані, і всі хлопці і дівчата, які сьогодні в полоні, які пройшли Маріуполь, обов’язково повернулися живими і здоровими. Ще раз наголошую: тут головне зараз - не зробити зайвих кроків, щоб агресор не звинуватив нас у зриві тих чи інших речей. Це дуже тонка річ", - наголосив секретар РНБО.

Відповідаючи на запитання про місце перебування українських захисників, він сказав: "Є інформація, що вони перебувають на території Донецької області. Ще раз наголошую: кількість людей це не 100 і не 200 осіб, це набагато більше. І тому сказати, що всі там перебувають, ми остаточно не можемо. Ми точно можемо сказати, що переважна більшість, може і всі, перебувають на Донеччині".

8 червня Україні повернули тіла 50 полеглих військових, з них 37 – захисники Азовсталі.

Згодом сестра бійця загону спеціального призначення НГУ "Азов" Наталія розповіла, що не володіє інформацією про місцеперебування брата. Проте вона не виключає, що полонені воїни можуть перебувати в окупованій Оленівці.

14 червня на Запоріжжі відбувся обмін тілами загиблих між Україною та РФ. Україна повернула останки 64 захисників Азовсталі. 15 червня тіла полеглих захисників привезли до Києва.

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