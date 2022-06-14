На Запоріжжі відбувся обмін тілами загиблих: Україна повернула останки 64 захисників Азовсталі
Операція з обміну проводилася за співпраці Міністерства реінтеграції, ГУР МОУ, СБУ та Генштабу ЗСУ
Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, що в Запорізькій області вкотре відбулася операція з обміну тілами загиблих військовослужбовців. Таким чином, Україна повернула тіла 64 захисників Азовсталі для гідного поховання загиблих.
Мінреінтеграції повідомляє, що домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка.
Саму ж операцію провели за співпраці Міністерства реінтеграції, ГУР МОУ, СБУ, Генштабу ЗСУ та інших силових структур України.
Зазначається, що процес повернення тіл загиблих українських воїнів відбувається відповідно до норм Женевських конвенцій.
- Нагадаємо, 8 червня Україні повернули тіла 50 полеглих військових, з них 37 – захисники Азовсталі
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