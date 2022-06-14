Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.



Зазначається, що в Запорізькій області вкотре відбулася операція з обміну тілами загиблих військовослужбовців. Таким чином, Україна повернула тіла 64 захисників Азовсталі для гідного поховання загиблих.

Мінреінтеграції повідомляє, що домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка.

Саму ж операцію провели за співпраці Міністерства реінтеграції, ГУР МОУ, СБУ, Генштабу ЗСУ та інших силових структур України.

Зазначається, що процес повернення тіл загиблих українських воїнів відбувається відповідно до норм Женевських конвенцій.

Нагадаємо, 8 червня Україні повернули тіла 50 полеглих військових, з них 37 – захисники Азовсталі

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb