Україні повернули тіла 50 полеглих військових, з них 37 – захисники Азовсталі

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Обмін тілами загиблих військових між Україною та РФ за формулою "50 на 50" відбувся на лінії фронту в Запорізькій області.

З 50 тіл українських військових 37 – це оборонці Азовсталі.

Операцію з обміну проводили Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Головне управління розвідки Міноборони України, Служба безпеки України, Генштаб ЗСУ та інші силові структури України. Відповідних домовленостей досягнули під час переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка.

Процес повернення тіл загиблих українських військових триває.

2 червня на лінії фронту в Запорізькій області Україна та Росія обмінялися тілами загиблих військових за формулою "160 на 160"

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