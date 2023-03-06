Було б чесно, якби Угорщина вийшла з ЄС та НАТО, - політик Джердж

Про це в ефірі Еспресо заявив голова громадської ліги "Україна - НАТО" та політик Сергій Джердж.

"Було б чесно з боку Угорщини вийти з ЄС та НАТО. Проводити незалежну зовнішню політику, узгоджувати її з Москвою та жити щасливо. Вони проводять політику підлу у якійсь мірі - вони користуються всіма тима благами, які дає ЄС, який фінансує угорську економіку, виділяє значні кошти на її підтримку. Вони користуються благами НАТО - це безпека, захист кордонів. Користуючись всім цим, вони проводять якусь дивну політику, яка не є співмірною з політикою інших країн, в цілому ЄС та НАТО. Угорці діють радше проти цих інституцій, ніж на підтримку їхньої політики", - вважає політик.