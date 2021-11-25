В Україні розпочало роботу Бюро економічної безпеки

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну.



У БЕБ зазначили, що станом на 25 листопада центральний апарат БЕБ кадрово укомплектований на 30%, що дозволяє запустити аналітичну та правоохоронну функцію Бюро.



У органі заявили, що приміщень для роботи поки не виділили.



"Попри рішення про офіційний запуск роботи Бюро, органу поки не виділено спеціально обладнані приміщення та будівлі, що може призвести до затягування передачі наявних кримінальних проваджень до БЕБ від правоохоронців, які втрачають функції розслідування економічних правопорушень", - йдеться в повідомленні.



Бюро економічної безпеки відповідатиме за розслідування економічних, фінансових та податкових шахрайств та злочинів, які перебувають у юрисдикції Національної поліції, СБУ та Податкової поліції, за винятком тих злочинів, що підпадають під юрисдикцію НАБУ.



Закон встановлює чіткі правила щодо внутрішнього прийняття рішень, відбору керівництва та нагляду для забезпечення операційної незалежності та належного нагляду й підзвітності.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки створили 12 травня 2021 року.

22 вересня Верховна Рада перенесла запуск Бюро економічної безпеки на два місяці.

17 листопада ВР ухвалила закон №3959-1, згідно з яким бюро мало запрацювати 25 листопада 2021 року.

Міністерство фінансів зазначало, що БЕБ запрацює до кінця року.