Про це повідомляє пресслужба Бюро.

"Співробітники Бюро економічної безпеки України встановили нерухоме майно, яке через офшорні компанії та підконтрольних осіб належать одному з російських бізнесменів. Йдеться про мережу розважальних закладів та закладів громадського харчування, що розташовані у різних містах України", - йдеться у повідомленні.

У ході слідства встановили, що бізнесмен намагався уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, передбачених законодавством України. По удаваним угодам він планував фіктивно вивести зі своєї власності зазначені активи.

Ухвалами слідчого судді арештовано нерухомість: заклад громадського харчування, земельні ділянки, багатофункціональний розважально-оздоровчий комплекс із закладом громадського харчування.

Орієнтовна загальна вартість арештованого майна становить понад 400 млн грн.

За даними РБК, йдеться про російського ресторатора Олександра Орлова.

Орлов володіє групою Bulldozer Group, якій в Україні належать заклади Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, "Рыба Пила", Queen Country Club, Fish Fetish.

30 червня повідомили, що Бюро економічної безпеки ініціювало з початку повномасштабної війни арешт майна громадян РФ на 31 млрд грн.

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