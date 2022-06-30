Про це повідомив директор Бюро економічної безпеки України Вадим Мельник.

"У фокусі посиленої уваги БЕБ — підприємства, власниками яких виступають представники країни-агресора. Вже виявлено багато випадків ухилення від сплати податків. Практично щодня арештовуємо активи й збільшуємо суму на декілька мільйонів", – зазначив він.

За його словами, йдеться про 31 млрд грн – це вартість арештованого майна росіян, яких підозрюють у цих правопорушеннях.

Нагадуємо, за несплату податків суд арештував майно громадянина РФ на 1,3 млрд грн.

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