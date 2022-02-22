"Час настав": Кулеба закликав Захід накласти санкції на РФ

Про це він розповів у відеозверненні на сторінці МЗС України.



За словами міністра, Україна працює над скликанням міжнародних зустрічей і використанням усіх механізмів для стримування РФ.



Він зазначив, що українська сторона розуміє, що Росія намагається її провокувати. Однак Україна проявляє витримку, щоб попередити розгортання збройного конфлікту.



"Я сьогодні вночі провів кілька телефонних розмов із держсекретарем США, міністрами закордонних справ Канади, Великої Британії, з керівником зовнішньої політики ЄС. Ключова тема була санкції", - наголосив Дмитро Кулеба.



Очільник МЗС зауважив, що головним питанням є те, коли їх запровадять.



"Наша позиція чітка: настав час застосовувати санкції проти Росії", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Українська делегація в ТКГ засудила визнання Росією "Л/ДНР" і анонсувала консультації з ОБСЄ та країнами Нормандської четвірки.

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