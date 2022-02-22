"Час настав": Кулеба закликав Захід накласти санкції на РФ
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що обговорив із представниками країн Заходу запровадження санкцій проти РФ через визнання нею "Л/ДНР"
Про це він розповів у відеозверненні на сторінці МЗС України.
За словами міністра, Україна працює над скликанням міжнародних зустрічей і використанням усіх механізмів для стримування РФ.
Він зазначив, що українська сторона розуміє, що Росія намагається її провокувати. Однак Україна проявляє витримку, щоб попередити розгортання збройного конфлікту.
"Я сьогодні вночі провів кілька телефонних розмов із держсекретарем США, міністрами закордонних справ Канади, Великої Британії, з керівником зовнішньої політики ЄС. Ключова тема була санкції", - наголосив Дмитро Кулеба.
Очільник МЗС зауважив, що головним питанням є те, коли їх запровадять.
"Наша позиція чітка: настав час застосовувати санкції проти Росії", - наголосив він.
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