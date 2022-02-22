Українська делегація в ТКГ засудила визнання Росією "Л/ДНР" і анонсувала консультації з ОБСЄ та країнами Нормандської четвірки
Українська делегація в ТКГ засудила рішення РФ визнати "Л/ДНР" і заявила, що воно може свідчити про вихід Росії з Мінських угод
Про це вона повідомила в Телеґрамі.
"Українська делегація в Тристоронній контактній групі рішуче засуджує рішення російської влади про визнання "ДНР/ЛНР", що може свідчити про свідомий вихід РФ із Мінських домовленостей", - наголосили в ТКГ.
Також представники України додали, що впродовж минулого тижня росіяни неодноразово цілеспрямовано ухилялися від участі в консультаціях у форматі ТКГ, реалізовуючи свій план шляхом ескалації на лінї розмежування.
"В ситуації, яка склалась ми будемо проводити консультації з Діючим головуванням в ОБСЄ, Координатором від ОБСЄ та країнами Нормандської четвірки щодо подальшого формату переговорного процесу", - додали в делегації.
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