Час РФ для залучення військ скоротився до годин, - Міноборони Литви
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Росії потрібно тільки кілька годин на залучення сил для військових дій
Про це пише LRT.
"Наразі цей час (на залучення військових сил РФ, - ред.) мінімальний. Цей час настає тоді, коли спостерігаються конкретні приготування, такі як атака, застосування сили. Якщо минулого року ми могли спостерігати це протягом місяця, то тепер все скоротилося до годин", - зауважив Анушаускас.
Міністр зазначив, що рішення про застосування російських військ не вимагає узгодження впродовж тривалого часу, а під час навчань російсько-білоруських "Захід-2021" останніми роками відбувається масштабна передислокація та концентрація військових частин.
"Наш історичний досвід, європейський історичний досвід показує, що "знижки" агресорам ніколи не зупиняли їх дії. І я думаю, що таке може статися і зараз - якщо буде зроблено дуже багато знижок (Росії - ред.), це лише активізує агресора", - наголосив очільник Міноборони Литви.
За його словами, військова ескалація Росії щодо України цілковито реальна.
"Росія буде тиснути максимально, використовувати всі засоби, я думаю, що найближчим часом вона активізує військові елементи проти України, щоб переговори були більш сприятливими. Це практика агресорів, це не новина в історії", - додав Арвідас Анушаускас.
- Нагадаємо, президент США Джо Байден припустив можливість нового вторгнення РФ до України та заявив, що в такому разі США збільшать кількість військ на українських кордонах. Він також заявив, що президент Росії Путін заплатить "серйозну й високу ціну" за вторгнення в Україну, але зазначив, що до "незначного вторгнення" можуть поставитися інакше.
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що немає жодної різниці між невеликим і повноцінним вторгненням в Україну, коментуючи слова президента США Байдена про ймовірне вторгення РФ в Україну.
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