Час РФ для залучення військ скоротився до годин, - Міноборони Литви

Про це пише LRT.



"Наразі цей час (на залучення військових сил РФ, - ред.) мінімальний. Цей час настає тоді, коли спостерігаються конкретні приготування, такі як атака, застосування сили. Якщо минулого року ми могли спостерігати це протягом місяця, то тепер все скоротилося до годин", - зауважив Анушаускас.



Міністр зазначив, що рішення про застосування російських військ не вимагає узгодження впродовж тривалого часу, а під час навчань російсько-білоруських "Захід-2021" останніми роками відбувається масштабна передислокація та концентрація військових частин.



"Наш історичний досвід, європейський історичний досвід показує, що "знижки" агресорам ніколи не зупиняли їх дії. І я думаю, що таке може статися і зараз - якщо буде зроблено дуже багато знижок (Росії - ред.), це лише активізує агресора", - наголосив очільник Міноборони Литви.



За його словами, військова ескалація Росії щодо України цілковито реальна.



"Росія буде тиснути максимально, використовувати всі засоби, я думаю, що найближчим часом вона активізує військові елементи проти України, щоб переговори були більш сприятливими. Це практика агресорів, це не новина в історії", - додав Арвідас Анушаускас.

Нагадаємо, президент США Джо Байден припустив можливість нового вторгнення РФ до України та заявив, що в такому разі США збільшать кількість військ на українських кордонах. Він також заявив, що президент Росії Путін заплатить "серйозну й високу ціну" за вторгнення в Україну, але зазначив, що до "незначного вторгнення" можуть поставитися інакше.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що немає жодної різниці між невеликим і повноцінним вторгненням в Україну, коментуючи слова президента США Байдена про ймовірне вторгення РФ в Україну.

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