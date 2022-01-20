"Їхні банки не зможуть працювати з доларами": Байден припустив вторгнення Путіна до України та пообіцяв "катастрофу для РФ"
Президент США Джо Байден припустив можливість нового вторгнення РФ до України та заявив, що в такому разі США збільшать кількість військ на українських кордонах
Про це Байден сказав під час пресконференції, передає "РБК-Україна".
"Я припускаю, що він (Путін - ред.) вторгнеться (в Україну - ред.). Америка відправлятиме більше військ до Польщі, Румунії та інших сусідніх країн, якщо Путін все ж вторгнеться в Україну", - сказав Байден.
Президент США наголосив, що такий розвиток подій мав би "найсерйозніші наслідки" з часів Другої світової війни.
"Звичайно, є привід для побоювань. Якщо він вторгнеться в Україну... Такого не відбувалося з часів Другої світової війни. Це мало б найсерйозніші наслідки з того, що відбувалося в світі з точки зору війни і миру з часів Другої світової війни. Я дуже стурбований. Єдине, що може бути гірше навмисної війни, це ненавмисна війна. І я стурбований тим, що це може вийти з-під контролю. Я сподіваюся, що Володимир Путін розуміє, що він не в кращому становищі, щоб домінувати в світі", - сказав Байден.
Президент США також пригрозив катастрофічними наслідками для РФ у разі нового вторгнення в Україну.
"Якщо вони збираються вторгнутися, вони за це заплатять. Їхні банки не зможуть працювати в з доларами. Якщо вони дійсно зроблять те, на що здатні, із зосередженими на кордоні силами, це буде катастрофою для Росії", - сказав Байден.
Водночас президент США зазначив, що перемовини з РФ наразі не дали результату.
"Поки три зустрічі, які у нас пройшли - в рамках ОБСЄ та інші, - не дали будь-якого результату", - сказав Байден.
- Нагадаємо, президент США Джо Байден 31 грудня 2021 року поговорив телефоном із президентом РФ Володимиром Путіним, а 2 січня 2022 року - з президентом України Володимиром Зеленським.
- 10 січня у Женеві пройшли переговори США та РФ щодо НАТО, України та російських безпекових вимог.
- 12 січня у Брюсселі відбулося засідання Ради НАТО-Росія, присвячене зокрема ситуації навколо України.
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