Переговори були складними, між Росією та НАТО залишилися серйозні розбіжності щодо України, - Столтенберг
Росія продовжила вимагати гарантії про відмову НАТО розширюватися за рахунок України, проте Альянс відмовився йти на компроміс щодо включення нових членів
Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на брифінгу за підсумками засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі.
За словами генсека НАТО, переговори з Росією були складними, але важливими.
"Це була непроста дискусія у ключовий момент для європейської безпеки, але від цього зустріч була ще більш важливою. Відбувся дуже серйозний та прямий обмін думками щодо ситуації в Україні та питань європейської безпеки", - заявив Столтенберг.
За результатами переговорів між РФ і НАТО залишилися серйозні розбіжності, які буде складно подолати. Росія висунула Альянсу вимогу відмовитися від розширення за рахунок України. У НАТО відповіли відмовою йти на компроміс щодо розширення.
Столтенберг підкреслив, що Росія не має права вето щодо політики відкритих дверей НАТО та питання вступу України до союзу. Він наголосив, що тільки Україна та 30 країн-союзників можуть вирішувати це питання.
Водночас у НАТО висловили готовність до подальшого діалогу з Росією.
- Заступниця держсекретаря Венді Шерман заявила, що США не дозволять закрити двері в НАТО для нових країн і не обговорюватимуть перспективи вступу України до НАТО без участі Києва.
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