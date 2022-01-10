США не дозволять закрити двері в НАТО для нових країн і не говоритимуть про перспективи України без Києва, - Держдеп

Про це пише The New York Times.



Заступниця Держсекретаря США Венді Шерман заявила, що США нікому не дозволять зачинити двері НАТО для будь-яких країн.



Крім того, вона зауважила, що США не будуть обговорювати можливість членства України в НАТО без участі української сторони.



Також у Держдепі додали, що США запропонували Росії незабаром провести двосторонні консультації.



Водночас заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Росії потрібні гарантії, що Україна та Грузія не вступлять до НАТО.



"Ми підкреслюємо, що для нас це абсолютно обов'язково - упевнитися, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Ми хотіли б, щоб на мадридському саміті НАТО формула, прийнята Бухарестським самітом у 2008 році, була б відкликана і замінена на наступне: "Україна і Грузія ніколи не стануть членами Північноатлантичного альянсу", - сказав він.



За словами Сергія Рябкова, російській стороні набридло вести "порожні розмови, від напівобіцянь, від неправильного тлумачення".



"Ми не довіряємо іншій стороні. Нам необхідні залізобетонні, юридично значущі гарантії, не обіцянки, а саме гарантії, зі словами" повинні"," зобов'язані", ніколи не ставати членами НАТО. Це питання національної безпеки Росії", - зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, Росія назвала "складними і конкретними" переговори зі США щодо безпеки, України та НАТО.

Венді Шерман заявила, що відведення військ РФ від кордону з Україною стане сигналом до деескалації.

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