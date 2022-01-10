Держдеп США: відведення російських військ від кордону з Україною стане сигналом до деескалації

Про це пише РБК-Україна.



Уенді Шерман відреагувала на заяви РФ, що війська Росії перебувають біля українських кордонів для проведення навчань.



"Як правило, ви не посилаєте 100 тисяч солдатів до кордону тільки для того, щоб провести навчання", - зауважила вона після перемовин між РФ і США.



Крім того, Уенді Шерман заявила, що сигналом до деескалації стане відведення військ РФ від російсько-українського кордону.

Нагадаємо, Росія назвала "складними і конкретними" переговори зі США щодо безпеки, України та НАТО.

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